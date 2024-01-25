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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر بالحوار الوطني: يجب وضع عدة حلول لحل أزمة الاقتصاد

سمير صبري
سمير صبري

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه يجب وضع عدة حلول من أجل حل أزمات الاقتصاد بشكل حقيقي، على رأس تلك الحلول، هو الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة والصناعة، إذ أن هذا هو الملف الذي يجب الاهتمام به في الفترة المقبلة، بدلا من التركيز على السياسات النقدية وما إلى ذلك، يجب على مصر البدء في هذا الملف للعمل على حل المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية. 

الحوار الوطني فتح الباب بشكل قوي لوضع حلول لمشاكل عديدة

وأضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أن الملف الاقتصادي في الحوار الوطني يجب أن يكون أكثر عمقا؛ من أجل العمل على التنفيذ، لافتا إلى أن الحوار الوطني فتح الباب بشكل قوي أمام الجميع للحديث ووضع حلول للمشاكل التي تواجهها الدولة المصرية. 

وكشف عن أن مصر لديها مشاكل في الميزان التجاري منذ الستينيات، ومع الانفتاح في السبعينيات؛ زادت بشكل أكبر، في ضوء زيادة الاستيراد دون موازنتها بالصادرات، وظهرت سلع عديدة دخلت مصر من أواخر السبعينيات. 

الحوار الوطني سمير صبري عزة مصطفي برنامج صالة التحرير قناة صدي البلد الملف الاقتصادي

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