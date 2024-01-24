إنجازات كثيرة .. سميحة أيوب: «ربنا حقق لي أمنية رؤية الرئيس السيسي»|فيديو

علقت الفنانة سميحة أيوب، على مشاركتها في فعالية الاحتفال بذكرى عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت سميحة أيوب في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "كلماتي للرئيس السيسي طالعة من القلب".

وتابعت سميحة أيوب:" كان نفسي أشوف الرئيس السيسي وجهًا لوجه، وكنت عايزة أشوف الإنسان العظيم ده".

وأكملت سميحة أيوب:" ربنا حقق لي أمنية رؤية الرئيس السيسي"، مضيفة: "ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض مصر عظيمة".

ولفتت سميحة أيوب: "لازم الناس كلها تشوف حجم الإنجازات في كافة القطاعات"، مضيفة: "الإنجازات بتتكلم عن نفسها".