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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجيل : كلمة الرئيس السيسي بعيد الشرطة أثلجت صدور الفلسطينيين بشأن قضيتهم

حسن هجرس
حسن هجرس

ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 72، موضحا أن الرئيس بكلمته أثلج صدور أشقائنا الفلسطينيبن فى محنتهم بتأكيده على عدم التخلي عن دعم القضية.

وأضاف "هجرس" فى تصريحات له، أنه لا أحد يمكنه المزايده على دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية على مدار تاريخها، مصر كانت ولازالت الشقيقة الكبرى التي تحمل هموم اشقائها فى أزماتهم وتعثراتهم المختلفة، وكل المحافل الدولية والإقليمية شاهدة على الدور المصري.

وفيما بتعلق بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني شامل وعميق خاص بالاقتصاد، أوضح عضو الهيئة العليا لحزب الجيل، أن ذلك يشير إلي أن الملف الاقتصادي على رأس أجندة الدولة ، ويؤكد حرصها على تحسين معيشة المواطنين وخفض حدة الأثار السلبية للأحداث العالمية على الأسعار.

ووجه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لرجال الجيش والشرطة البواسل على دورهم فى حفظ الأمن والأمان الداخلي، مؤكدا أن تضحياتهم لا تنضب وساهمت فى الحفاظ على مقدرات الدولة.

حسن هجرس الدكتور حسن هجرس حزب الجيل الديمقراطي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عيد الشرطة ال ٧٢

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