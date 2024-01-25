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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثث 4 أشخاص ومعاينة حريق عقار شبرا الخيمة

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب اندلاع حريق بعقار بشبرا الخيمة ومصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين وذلك للوقوف على أسبابه والاستعلام عن حالة المصابين، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفيين والتصريح بالدفن عقب ذلك والاستعلام عن حالة المصابين.


ولقى 4 أشخاص مصرعهم وإصابة 2 آخرين فى حريق شب بمنزل بمنطقة قهوة شرف أمام شركة الغاز بشبرا الخيمة فى القليوبية وتم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وجري نقل الجثث والمصابين لمستشفى ناصر العام، والتحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفى، وتقديم العلاج للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدي ، يفيد نشوب حريق هائل بمنزل بمنطقة قهوة شرف دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن، ورجال الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بعقار بمنطقة قهوة شرف دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.


وأسفر الحريق عن مصرع 4 أشخاص وهم "فاطمة محمد السيد" 10 سنوات، وفرح أشرف، 7 سنوات، وعلى أشرف، 10 سنوات، ورقية محمود 17 عام، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى ناصر العام، أما المصابين هم ريتاج أشرف، 12 عام، وبدور يوسف 13 عام وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام للعلاج.

القليوبية جهات التحقيق شبرا الخيمة مستشفى ناصر العام مدير أمن القليوبية قهوة شرف

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