التحريات تكشف تفاصيل مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حريق بشبرا الخيمة

كشفت التحريات الأولية في واقعة مصرع 5 أطفال وإصابة آخر بحادث حريق منزل بقهوة شرف بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، أن ماس كهربائي شب في ثلاجة المنزل أشعل النيران في ستارة المنزل.



وتبين أن أفراد الأسرة كانوا نائمين أثناء نشوب الحريق، وأن الأب فور شعوره بالحريق قفز من الطابق الرابع مما أصيب بعدة كسور حجز على إثرها في المستشفى.



وكانت شهدت منطقة حي شرق شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، مصرع 5 أطفال وإصابة آخر إثر حريق شقة داخل عقار مكون من 6 أداور وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفيين والتصريح بالدفن عقب.



تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدي ، يفيد نشوب حريق هائل بمنزل بمنطقة قهوة شرف دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.



وعلي الفور انتقلت قوات الأمن، ورجال الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بعقار بمنطقة قهوة شرف دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.



وأسفر الحريق عن مصرع 5 أشخاص وإصابة سادس وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام.