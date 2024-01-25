تشييع جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة

شيع أهالى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثامين 5 أطفال لقوا مصرعهم بحريق جراء ماس كهربائي شب في الثلاجة.



وخرجت الجثامين من مشرحة مستشفى ناصر العام وجرى تشييع الجثامين لمثواهم الأخير بمقابر أسرهم.



وكانت قد كشفت التحريات الأولية في واقعة مصرع 5 أطفال وإصابة 2 آخرين بحادث حريق منزل بقهوة شرف بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن ماس كهربائي شب في ثلاجة المنزل أشعل النيران في ستارة المنزل.



وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية من السيطرة على حريق شقة سكنية بالطابق الرابع داخل عقار مكون من 6 طوابق، أمام شركة الغاز بمنطقة شبرا الخيمة، مما أسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص من بينهم شخص قفز من الرابع هربًا من النيران، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية اخطارا يفيد باندلاع حريق شقة سكنية في عقار مكون من 6 أدوار بشبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له، مما أسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص من بينهم شخص قفز من الرابع هربًا من النيران، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما أمرت بندب المعمل الجنائى لمكان الحريق للتعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان.



وكشفت التحقيقات أن أسماء المتوفيين والمصابين، في حريق شقة سكنية بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة قهوة شرف أمام شركة الغاز، والذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 2 آخرين، وهم "فاطمة محمد السيد" 10 سنوات، وفرح أشرف، 7 سنوات، وعلى أشرف، 10 سنوات، ورقية محمود 17 عاما، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى ناصر العام، أما المصابين هم ريتاج أشرف، 12 عاما، وبدور يوسف 13 عاما وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام للعلاج.