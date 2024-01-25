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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخصائية اجتماعية تكشف دور قسم "التكامل الحسي" في تأهيل أطفال التوحد

جابر القرموطي
جابر القرموطي

خصص الإعلامي جابر القرموطي، حلقة من برنامجه "مانشيت" المذاع عبر قناة "سي بي سي" لإجراء جولة في أحد مراكز رعاية وتأهيل طفل التوحد في المطرية. 

أهمية قسم "التكامل الحسي" في مراكز رعاية وتأهيل الطفل 

وقالت مروة النجار، إخصائية اجتماعية، إن غرفة "التكامل الحسي" المسؤولة عن كل المدخلات الحسية التي يستقبلها المخ عن طريق الحواس بالكامل، من خلال العمل مع أطفال التوحد من خلال العديد من الأمور المختلفة. 

وأضافت أن هناك العديد من الأجهزة التي تعمل على حاسة البصر، وبعض الأجهزة للعمل على الاسترخاء، والطفل يتعامل مع تلك الأجهزة على أنها بمثابة ألعاب بالنسبة له ولكن يتم استغلال هذا الأمر من أجل العمل على تأهيل الطفل بشكل أكبر. 

جابر القرموطي تأهيل الطفل غرفة التكامل الحسي مانشيت قناة سى بى سى المطرية

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