خبير استراتيجي: إسرائيل لن تجرؤ على إلغاء اتفاقية السلام

قال بشير عبد الفتاح، باحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية بمركز الأهرام، إن تصرفات إسرائيل الحالية بشأن محور فيلاديفيا قد يؤدي لإلغاء اتفاقية السلام، وهو أمر بالغ الخطورة، ولكن إسرائيل أكبر إنجاز حققته في المنطقة اتفاقية السلام، ولكن ستفكر في هذا الأمر جيدا لأنه بالغ الخطورة.

إسرائيل لن تجرؤ على إلغاء اتفاقية السلام

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن إلغاء اتفاقية السلام وأقدمت إسرائيل على أي مناوشات عسكرية سيؤدي إلى رد مصري متماثل يتناسب مع الفعل الإسرائيلي، مشددا على أن إسرائيل لن تجرؤ على إلغاء اتفاقية السلام، ولن يقدم نتنياهو على هذه الخطوة لأنه خط أحمر يهدد الأمن الإسرائيلي والمنطقة ككل.

وتابع، أن الإدارة الأمريكية الحالية هي الأضعف في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ظاهر بشكل واضح وجلي أمام العالم، وتصرفات جو بايدن امام العالم أظهرت ضعفه بشكل واضح.