باحث: الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بسبب الحرب في قطاع غزة

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في عين شمس، إن الجانب الاقتصادي في الحرب على غزة هام للغاية، خاصة أن الاقتصاد الإسرائيلي مدعوم بشكل كبير من أمريكا، ويوجد حالة من السخاء الشديد سواء في الدعم المالي أو التسليح والدعم العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز الـ 100 يوم في العدوان على قطاع غزة.

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشكل ملموس

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشكل ملموس، ويوجد شكوى واسعة المجال من خبراء الاقتصاد في إسرائيل، والاقتصاد هو القشة التي قد تقسم ظهر البعير الإسرائيلي.

وتابع، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت في مجموعة من الإجراءات التقشفية اقتصاديا، ويوجد ضغوط كبيرة على المجتمع الإسرائيلي، وبدأت بعض الأصوات تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة.

وأردف، أن التصنيف الائتماني ينخفض بشكل واضح، والاقتصاد الإسرائيلي قد يتعرض لمشاكل متفاقمة إذا استمرت الحرب، وقد يدفع ثمنها أجيال عديدة قادمة، لافتا إلى أن نتنياهو مستمر في الحرب لتحقيق أهدافه بشأن القضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن مرة أخرى.