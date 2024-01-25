سياسي فلسطيني: إسرائيل اعتقدت الحرب بغزة نزهة وفوجئوا بمستوى المقاومة

قال منصور أبو كريم، سياسي فلسطيني، إن إسرائيل تدفع ثمن باهظ على مستوى الأرواح والخسائر بسبب الحرب، وتتكبد خسائر فادحة في المعدات والجنود في قطاع غزة،

مضيفا ان المقاومة الفلسطينية تبلي بلاء حسن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يؤدي لأزمة كبرى داخل الحكومة الإسرائيلية.

إسرائيل تتكبد خسائر كبرى بسبب الحرب في غزة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" المذاع عبر قناة "النهار"، أن الجيش الإسرائيلي كان يعتقد أنه سيدخل نزهة داخل قطاع غزة، ولكن فوجئوا أنهم يواجهوا مقاومة كبيرة، ومن الصعب تحقيق أهدافها، وهو ما ينعكس على المشهد السياسي ووجود تجاذبات كبيرة في الحكومة الإسرائيلية، وأولويات الحرب سواء القضاء على حماس أم إخراج الرهائن.

وتابع، أن التحديات التي تواجه إسرائيل في العملية البرية المتمثلة في زيادة القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين، فضلا عن ضغوط أهالي الرهائن، مما يؤدي إلى أن المشهد السياسي في إسرائيل معقد بشكل كبير.