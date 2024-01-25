مسؤول بالسفارة الفلسطينية: جناحنا بمعرض الكتاب حمل 3 رسائل هامة للعالم

قال ناجي الناجي، المستشار الثقافي بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، إن جناح فلسطين بمعرض الكتاب هدفه هو الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا ذويهم والشهداء أمام الآلة الإسرائيلية القاتلة في قطاع غزة، وكان هناك تأكيد ألا يتم الحديث عن الشهداء على أنهم ماضي، خاصة أن كل منهم كان لهم حياة.

يجب وقف إطلاق النار في فلسطين

وأضاف "الناجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن الرسالة الثانية أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون في أقرب فرصة، لأن كل دقيقة تمر يسقط شهداء جدد من الفلسطينيين، والرسالة الثالثة هي أن العالم أجمع يعلم أن الفلسطيني باقي على أرضه ولن يغادرها مهما كان، والجميع يرفض التهجير والخروج من الأرض تحت أي عامل.

وتابع أن قرار البقاء في فلسطين هو قرار كل مواطن فلسطيني وليس قرار شخص آخر، والفلسطينيون متمسكون بأراضيهم مهما كلف الامر، مناشدا العالم بضرورة التحرك لوقف آلة القتل العسكرية داخل قطاع غزة.