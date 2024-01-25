العراق.. اندلاع حريق ضخم في حقل كورمور للغاز

عقب قصفه..

أفاد مصدر أمني عراقي لـ"الشرق" بأن حقل "كورمور" للغاز بمحافظة السليمانية تعرض للقصف، حيث اشتعلت فيه النيران مما تسبب في اندلاع حريق.

وكان حريقا اندلع في مستودع صغير تابع للجيش العراقي أدى الى انفجار أعتدة خفيفة وقد تمت السيطرة عليه وتم الإيعاز بفتح تحقيق.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بسماع انفجارات قوية في مدينة أربيل، حيث أعلنت فصائل المقاومة مهاجمة قاعدة مطار أربيل الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.

وكانت مسيرة مسلحة، أمس الأربعاء قصفت قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، وذلك عقب ساعات على ضرب القوات الأمريكية لمقار تابعة للحشد الشعبي في جرف الصخر والقائم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد مصدران عراقيان اليوم الأربعاء أن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل.

وكانت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، قد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، تعرض مقار تابعة لها في محافظتي الأنبار وبابل لقصف جوي أمريكي خلفا ضحية وإصابات بين صفوف عناصرها.

وذكر بيان منسوب لقيادة عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي: أن "القوات الأمريكية تستمر في ارتكاب جرائمها بحق أبناء الحشد الشعبي، إذ تعرضت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة في الساعة 0050، لعدوان إجرامي جديد باستهداف مقر لمقاتلينا والاضرار بالمقرات المجاورة له في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار أثناء أداء واجبهم لحماية حدودنا من الجهة السورية".

وأضاف البيان "قد ارتقى جراء هذا الاعتداء الأمريكي علي أنور صبيح الساعدي، وأصيب اثنين من رفاقه بجروح".

