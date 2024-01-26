مصرع طفل فى حريق شقة سكنية بالغردقة

لقى طفل مصرعة فى حريق بشقة سكنية بحى الوفاء والامل بمدينة الغردقة تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

كانت قد تلقت شرطة النجدة اخطار باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة الامل والوفاء بالغردقة على الفور تم الدفع بسيارتين مطافئ وتم التعامل مع الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق، الا ان النيران تسببت فى دخان كثيف تسبب فى اختناق طفل يدعى م ح 5 سنوات حيث تم نقلة الى مستشفى الغردقة العام فى حالة حرجة وتوفى بعد وصولة المستشفى .

حرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى معرفة اسباب الحريق واخطار النيابة العامة