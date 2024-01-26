السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكى بالدقهلية

تمكنت الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكى على طريق المنصورة ميت غمر وماببن قريتى بشلا والكرامه .

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة ميت غمر بنشوب حريق بسيارة ملاكى على طريق المنصورة- ميت غمر بين قريتى بشلا والكرامه .

انتقل ضباط المباحث و الحماية المدنية وسيارات الاسعاف وسيارة إطفاء إلى مكان الحريق حيث تم السيطرة على الحريق والذى لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.