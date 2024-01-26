عضو المصري للشئون الخارجية : الدولة استطاعت استقطاب المواقف الأوروبية للقضية الفلسطينية

شدد الدكتور علي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على أن القيادة السياسية المصرية تولي الأحداث الجارية في قطاع غزة أهمية كبيرة خاصة وأن الأمر يمس الأمن القومي المصري والسيادة المصرية، فضلا عن أن قضية فلسطين أحد أهم القضايا بالنسبة لمصر.

تغير واضح في مواقف أوروبا تجاه الشعب الفلسطيني

وأضاف "سعداوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن هناك تغير واضح وكبير في المواقف الأوروبية تجاه الشعب الفلسطيني، إذ أن موقفهم تغير بشكل قوي لمساندة فلسطين بدلا من دعم إسرائيل في حربها في قطاع غزة.

وتابع أن مصر نجحت بقوة في استقطاب المواقف الأوروبية باعتبارها أحد الدول القوية في المنطقة، فضلا عن أن الاتحاد الأوروبي يرى أن مصر شريك أساسي في صناعة القرار وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المنطقة.