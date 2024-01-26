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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكاتبة جرمين عامر: أتوقع حدوث صراع بين حضارتي البشرية والروبوت في المستقبل

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشفت الكاتبة جرمين عامر، عن تفاصيل حول كتابها الجديد "50 لقطة ميتافيرسية" والمطروح في الوقت الراهن في معرض الكتاب الدولي. 

وأوضحت "عامر"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن العالم سيعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة، وسيتم إلغاء عدد من الوظائف المختلفة، وسيُستحدث وظائف أخرى بدلا منها وهذا أمر خطير جدا. 

وتابعت، أنه انتشر من خلال الإنترنت في السنوات العديد عدد من الجرائم المعلوماتية، فضلا عن أن هناك مواجهات ستحدث بين الإنسان والروبوت في ضوء تطورات هائلة في الذكاء الاصطناعي. 

واستكملت، أن البشرية ستشهد على صراع بين الإنسان وحضارته والروبوتات، والكتاب يتناول مواجهة فلسفية في هذا الصدد حول رؤية ومعايشة الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم في الفترة الراهنة. 

جرمين عامر معرض الكتاب برنامج خط أحمر الذكاء الاصطناعي محمد موسى

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