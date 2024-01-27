عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مراقبون يحذرون من شلل جديد للاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم.. تفاصيل

لاجارد
لاجارد

اعتبر مراقبون أن تدخل أمريكا وبريطانيا ضد الحوثيين في البحر الأحمر يزيد الأمور تفاقما ولا يعمل على تهدئة الأمور نحو الهدوء، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.


وقال محللون إن تدخل أمريكا عمل على تفاقم التوترات في البحر الأحمر فالحوثيين هددوا فقط السفن المتجهة إلى الاحتلال الصهيوني.


وعمل تدخل أمريكي على خوف عالمي وأحجام السفن عن المرور من البحر.


وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن التوتر في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يؤديا إلى رفع معدلات التضخم مجددا.

أوضحت في فرانكفورت أن "المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم تشمل ارتفاع منسوب التوترات الجيوسياسية خصوصاً في الشرق الأوسط، والتي قد تدفع لارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن في الأمد القريب، وتعرقل التجارة العالمية".
 

اضطراب الملاحة اقتصاد العالمي اقتصاد العالم الاحتلال الصهيوني ارتفاع منسوب ارتفاع التضخم احتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

موضوعات متعلقة

أمريكا توقف تراخيص تصدير غاز وتعطيل جني المليارات .. والسبب خطوة أكبر

بسبب زوجته .. رئيس كوريا الجنوبية يواجه أزمة كبيرة

فشل نتنياهو .. 40 مسئولا أمنيا كبيرا في الجيش والمخابرات يطالبون بإقالته

تراشق بين روسيا وأمريكا بسبب الهجوم الإرهابي على الطائرة "إيل-76"

توقعات بعدم استقرار أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال عام 2024

الصحة العالمية: الناس يموتون في غزة بسبب نقص الأدوية

الحرب على غزة تعطل مشروع التجارة بين آسيا وأوروبا عبر الشرق الأوسط

البرازيل تسجل في عام 2023 أكثر من ألف كارثة طبيعية

ترشيحاتنا

في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد

وانت في البيت.. استخرج جواز سفر في أسرع وقت

كلما أصابك الضيق وتكالبت عليك الهموم إلزم هذا الدعاء.. ردده باستمرار

قطرات ثلج وأمطار غزيرة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم

بعد العيد.. بشرى سارة بشأن محصول القمح هذا العام

مراقبون يحذرون من شلل جديد للاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ