عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة بالقاهرة تخصصت في تزييف العملات المالية وترويجها

المتهمون
المتهمون

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات المالية وترويجها ، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طالب ، وعامل دليفرى لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مدينة نصر أول وبحوزتهما مبلغ مالى "مزور" ومبلغ مالى "صحيح" وكمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض .

بمواجهتهما أقر الطالب بشراء العملات المُقلدة من عامل الدليفرى ، وإعترف الأخير بقيامه بالإتجار فى العملات المقلدة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما قرر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من طالب آخر تعرف عليه من خلال إشتراكهما سوياً فى صفحة للترويج لذات النشاط الإجرامى ، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية فئة الـ 100 جنيه "مزورة" وقرر بتحصله على العملات المالية المقلدة من سائق ، له معلومات جنائي تعرف عليه عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه ، وإعترف بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة بالإشتراك مع (نقاش) أمكن ضبطه .

و إعترفا بتقليد العملات الوطنية سوياً متخذان من إحدى الشقق المستأجرة بالجيزة ، مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبإستهداف الشقة، عُثر بداخلها على عملات ورقية "مزورة"- جهاز "لاب توب" محمل عليه برامج لتقليد الأوراق المالية - جهاز إسكنر - طابعة ألوان -بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش - فلاشة تحوى برامج تقليد العملات الورقية - مبلغ مالى ، كما قررا بأن الأجهزة والمعدات والأدوات المضبوطة تستخدم فى طباعة وترويج الأوراق المالية المقلدة ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار  والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة تزييف العملات تقليد العملات تقليد العملات الورقية تقليد العملات المالية تقليد العملات الوطنية سقوط عصابة قسم شرطة مدينة نصر أول مدينة نصر وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

موضوعات متعلقة

7 مصابين..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات في حادث بمحيط النادي الأهلي

شاهد.. لحظة انتشال المصابين ورفع آثار حادث تصادم محيط النادي الأهلي

تصادم مروع بين ميني باص وميكروباص بمحيط النادي الأهلي.. فيديو

العثور على 8 كيلو حشيش بحوزة 6 أشخاص بالقاهرة

أمن القاهرة يكشف لغز وقائع سرقة ويضبط مرتكبيها .. تفاصيل البلاغات

أخرهم سرقة مكتب محامي.. لص العيادات والشقق في قبضة مباحث قصر النيل

الأمن يكشف لغز سرقة أموال ومجوهرات من داخل كمبوند في التجمع الأول

ضبط شخصين لإحتجازهما عاطل والتعدي عليه وسرقته في الدرب الأحمر

ترشيحاتنا

البورصة تربح 63 مليار جنيه في 60 دقيقة ومؤشرها عند مستوى تاريخي

انسحاب لواء كامل لجيش الاحتلال من غزة

انتقال محمد أبوجبل للأهلي خلال يناير.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية

حكماء المسلمين يرحب بقرارات فرض تدابير مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني

رسميا.. الزراعة تكشف حقيقة حظر السعودية صادرات الفراولة المصرية

قبل اجتماع لجنة التشاور.. مباحثات بين شكري ونظيره السعودي| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور جديدة من عقد قران شقيقة رامي صبري.. شاهد

ماذا حدث لحسام حسن في مباراة المغرب2002؟.. وما علاقة ميدو بالأمر؟.. تفاصيل

فيديو

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور تايلور سويفت.. وضعيات غير لائقة والمتهم مجهول

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

حلقوا شعرهم على الهواء.. خالد سليم يتضامن مع والدته.. وشريف مدكور يدعم مرضى السرطان.. وأسما شريف منير تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ