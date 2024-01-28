صلاح عبدالله: أتمنى فوز منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية ونشكر موزمبيق

أكد الفنان صلاح عبدالله، أنّه يتمنى أن يفوز منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الكونغولي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وأضاف عبدالله مازحا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "أتمنى أن نفوز بالبطولة ونهديها إلى منتخب موزمبيق الذي ساهم تعادله مع منتخب غانا في المباراة الأخيرة في تأهل منتخبنا إلى الدور التالي".

وتابع الفنان: "بالنسبة لمباراة اليوم، الخطة مهمة جدا، لكن التطبيق والإصرار أهم، وأن يتكرر ما حدث في الشوط الثاني من مباراتي غانا وكاب فيردي، وخاصة أن منتخب كاب فيردي فريق قوي للغاية، وأتمنى أن تستمر هذه الحالة الرائعة، ولكن من بداية المباراة".

وأوضح: "لدينا مشكلة في خط الدفاع، فالدفاع المصري لم يكن بهذا الشكل أبدا، وأعتقد أن تسجيل 6 أهداف في شباكنا في دور المجموعات أمر لم يحدث من قبل، وبالتالي، فإن علاج الأخطاء الدفاعية أهم شيء في المباراة".

