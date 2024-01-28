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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن تشكيل المنتخب أمام الكونغو.. فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الناقد الرياضي محمد الصايغ، حالة حماس شديد تسود أجواء معسكر منتخبنا الوطني قبل ساعات قليلة من مواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

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وأضاف الصايغ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "محمد صلاح يتواصل مع اللاعبين وكان يدعمهم حتى اللحظة الأخيرة، وهذا شيء إيجابي يدل على أنه ليس بعيدا عن المنتخب، لكنه يركز جدا مع اللاعبين".

 

وتابع: "التشكيل الأقرب للمباراة الذي سيلعب به فيتوريا في مباراة اليوم، هو محمد أبو جبل، وخط دفاع مكون من أحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي، وخط الوسط مكون من مروان عطية ومحمد النني وحمدي فتحي، وخط هجوم مكون من مصطفى فتحي ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد".

 

وأوضح: "تم التفكير في محمد النني لأنه أفضل في الحالة الدفاعية، على أن يكون لدى المنتخب أوراق هجومية رابحة كثيرة على دكة الاحتياط مثل أحمد سيد زيزو، كما أن إمام عاشور لم يدخل في التدريبات الجماعية مع المنتخب حتى الأمس، وبالتالي فإن فيتوريا سيحتفظ به في دور الـ8 في حالة صعوده".
 

الكونغو

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