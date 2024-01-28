خالد الغندور يكشف عن التشكيل الأنسب لمصر أمام الكونغو في أمم أفريقيا

كشف خالد الغندور عن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر امام الكونغو الديمقراطية اليوم في ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وجاء التشكيل الأنسب لمواجهة الكونغو الديمقراطية من وجهة نظر خالد الغندور كالتالي :

محمد ابو جبل

محمد حمدي – محمد عبدالمنعم – احمد حجازي – محمد هاني

حمدي فتحي – مروان عطية – محمد النني

عمر مرموش – مصطفي محمد – احمد مصطفى زيزو

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد مباراة قوية عندما يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطية على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.