أشرف قاسم: الإصرار والعزيمة والإلتزام الخططي يقودنا للفوز على الكونغو.. فيديو

أكد أشرف قاسم لاعب نادي الزمالك الأسبق، أن الإصرار والعزيمة والإلتزام الخططي يمكن أن يقودوا منتخب مصر لتحقيق الفوز على منتخب الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية "كان 2023" بركلات الترجيح.

وأضاف أشرف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "علينا نسيان الإصابات وأن نتجنب الأخطاء، فالمنتخب يعاني من مشكلات فنية كثيرة كان يجب حلها بعد المباراة الأخيرة، وهذا ما سنراه في مباراة الليلة".

وتابع: "هذا النوع من المباريات الإقصائية يجب التعامل معه بشكل مختلف تماما عما يحدث في دور المجموعات، ويجب أن يركز اللاعبين على استعادة الثقة وذلك بتقديم أفضل أداء قبل النتيجة".

وواصل: "يجب أن يتسم اللاعبين اليوم بالأداء الرجولي والإصرار والعزيمة والإحساس بالمسؤولية على عاتقهم، وبخاصة أن اسم منتخبنا كبير جدا، وأتمنى أن تخرج المباراة بأفضل شكل وأن نحقق الفوز، خاصة أن اللاعبين الموجودين هم أعلى اللاعبين في المستوى الفني بمصر، وبالتالي، فإن الأخطاء يجب ألا تتكرر بتتابع المباريات، لأن هذا يعني أن اللاعب والمدرب ليس لديهما القدرة على إصلاح الأخطاء وهذه مشكلة كبيرة".





