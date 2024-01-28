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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح عبدالله: 3 لاعبين سيصنعون الفارق في مباراة منتخب مصر أمام الكونغو

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

أكد الفنان صلاح عبدالله، أنّ 3 لاعبين سيصنعون الفارق في مباراة اليوم التي يلعبها منتخبنا الوطني بعد ساعات قليلة ضد نظيره الكونغولي ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

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وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "اللاعبون هم عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، أما مصطفى محمد فلم أذكره لأنه سيكون مفتاح النصر".

وتابع الفنان "أتمنى أن نوفق وألا نصل إلى مرحلة الترجيح، وأتوقع الفوز بهدفين نظيفين أو ثلاثة أهداف مقابل هدف".

صلاح عبدالله الكونغو

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