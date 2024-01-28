اللي بيحصل جنون| خيري رمضان يطالب رئيس الوزراء بشرح ماذا يحدث للأسعار

وجه الإعلامي خيري رمضان رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال الإعلامي خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك حالة جنون في الأسعار، وليسمح لي معالي رئيس الوزراء وبكل احترام أن يشرح ماذا يحدث.. حضرتك قولت إن مشكلة الدولار ستتحل قريبا وسيكون هناك سعر موحد، وحاليا ليس أمامي إلا حلين، الأول أنكم مش واخدين بالكم من الذي يحدث وأنا أستبعد هذا تماما".

وأضاف: "الحل الثاني أنكم عاملين فخ وعايزين السوق يجيب أخره علشان أما تضخوا فلوس في السوق البنك يبدأ يسيطر"، متابعا: "ممكن ننتظر على الدولار والذهب لكن الأسعار الأخرى ضربت زي البطاطس والبطل والطماطم واللحم والفول وكل السلع والشركات، ومع ذلك لا أحد يقول شيء".

رسالة لـ رئيس الوزراء

وتابع: "الناس مبقاش عندها متنفس غير السوشيال ميديا والمترابصون في الخارج يستغلون ذلك كويس جدا"، مضيفا: "معالي رئيس الوزراء كل ما نطلبه هو مؤتمر صحفي تجيب فيه عن الأسئلة بكل وضوح وتشرح للمواطنين هما رايحين فين".



وأكمل الإعلامي خيري رمضان،: "السيد رئيس الوزراء وزارة الداخلية تقوم بدور مهم، نرجوك أن يحدث هذا في التموين وفي كل مكان يُستغل فيه الناس".