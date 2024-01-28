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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة التضامن الاجتماعي: نولي أهمية خاصة للحرفيين وصنايعية مصر لدفع عجلة الإنتاج

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن الاجتماعي تولي أهمية خاصة للحرفيين وصنايعية مصر، و ذلك ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الوضع الاقتصادي لتلك الفئات، وتقوية سبل حمايتهن اجتماعياً وصحياً، والحفاظ على التراث الحرفي كجزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة، وتحريك عجلة الإنتاج وتقوية الاقتصاد القروي والمحلي.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وبرفقتهما الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا، والاعلامي مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعة بالمحافظة.

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بدأت القباج والداودى، جولتهما بتفقد عدد من مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة " النداء" منها مشروع المجمع الصناعى للمرأة والشباب بمنطقة المعنا والذى يضم ورشتين لإنتاج الكليم والنحاس بتكلفة مالية وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه ويوفر 65 فرصة عمل للفتيات، كما يضم المجمع مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة يضم 180 ماكينة خياطة وتطريز يعمل به 68 فتاه.

كما تفقدت وزيرة التضامن ومحافظ قنا ، جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بالمعنى، وأطلعا على الخدمات التي تقدمها الجمعية للأبناء وأهالي المنطقة والتى تهدف إلى تقديم الرعاية للأيتام وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم علاوة على توفير فرص تعليمهم وتقديم الأنشطة الترفيهية لهم، بالأسلوب النموذجى بما يكفل حياة كريمة لهم، وخلال زيارتها اعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، تحمل الوزارة المصاريف الدراسية الخاصة بأبناء الجمعية عن العام الدراسي الحالي وتقديم كل سبل الدعم لهم.

واختتما القباج والداودى الجولة بزيارة لمركز العزيمة لعلاج الإدمان والتعاطي بمدينة قنا، والمقام على مساحة 4500 متر مربع، ويضم مبني للعيادات، وصالة استقبال، وصيدلية، ومبنى للأنشطة يحتوى على "مركز حاسب آلي وصالة جيم وقاعة تنس طاولة وقاعة للفنون والموسيقى وبلاي ستيشن، ومكتبة، ومطبخ، وصالة طعام ،وكافيتريا.
فيما يحتوي مبنى النزلاء على 32 غرفة، بطاقة استيعابية تبلغ 100 سرير، لاستقبال وعلاج مرضى الإدمان، بالإضافة لقاعة مؤتمرات، وقاعة اجتماعات، ومبنى إداري، ومصلى، وملعب كرة قدم، كما يضم المركز قسم لعلاج السموم "الديتوكس" وهو قسم جديد من نوعه ضمن مراحل العلاج والتأهيل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الدولة لتقديم الدعم الكامل للمتعافين من تعاطي المخدرات، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وأوضح محافظ قنا ، بأنه تم تكليف أطباء من جامعة جنوب الوادي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي، مع توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانًا فى سرية تامة.

جولة وزيرة التضامن الاجتماعى

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التضامن الاجتماعي التراث الحرفي صنايعية مصر عجلة الإنتاج الإدمان تعاطي المخدرات

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