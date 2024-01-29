عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة البيئة ومحافظ قنا يضعان حجري أساس"مصنع تدوير ومدفن صحي" بقوص

وضع حجر أساس مدفن
وضع حجر أساس مدفن صحى بقنا

وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حجري أساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، وذلك علي هامش الاحتفال بيوم البيئة الوطنى 2024، بتكلفة مالية قدرها ١٠ ملايين يورو، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بحضور ممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU، وبنك التعمير الألمانى KFW، هيئة التعاون السويسرىSECO، إلى جانب ممثلى وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة والشركات الاستشارية للمشروع.

 

يأتى ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى، وفى إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى"قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ".

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عدد من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا للعمل بها واستمرارا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها، لافتة إلى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.

 

وزيرة التضامن الاجتماعي: نولي أهمية خاصة للحرفيين وصنايعية مصر لدفع عجلة الإنتاج

تعليم قنا: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع ترفل TREFLE لمعلمى اللغة الفرنسية

 

وأوضحت وزيرة البيئة، بأن إنشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بقوص يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن ومن ثم خفض أحمال التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة فى المنطقة بما ينعكس على صحة المواطن والحفاظ على الموارد الطبيعية وينتج عن ذلك زيادة معدل التحويل ليصل إلى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات وينعكس ذلك ايجابيا على إطالة عمر المدافن الصحية كما تتمثل الأبعاد الإقتصادية فى إعادة تدوير المفروزات واستخدامها فى صناعات أخرى و توليد الطاقة بإنتاج وقود بديل مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى، إلى جانب انتاج السماد العضوى الكمبوست، مشيرة إلي ما يمثله المشروع من بعد اجتماعى كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز انتماء المواطن إلى مجتمعه المحلى.

 

وتقدمت فؤاد، بالشكر لشركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدة على الدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء مصنع التدوير والمدفن الصحى خلال هذا العام.

 

وأضاف محافظ قنا، بأن مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع على مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 450 طن يومى ملبيا لاحتياجات المحافظة حتى عام 2040 ويتضمن خط متكامل من 3 أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة انتاج السماد العضوى "الكمبوست"، ومنظومة انتاج بدائل الطاقة لاستخدامه فى مصانع الأسمنت وسيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص والمدن المجاورة إلى المصنع للمعالجة ثم يتم نقل المرفوضات منها إلى المدفن الصحى.

وتابع محافظ قنا ، كما يقع مشروع المدفن الصحى على بعد حوالى 13 كم من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة ويتكون من 3 خلايا دفن ومبانى إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل إطارات وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون م3 ما يعادل عمر افتراضى 15 سنة تقريبا ويمكن تمديد المدفن بارتفاع 5-10 م مما يزيد من عمر الخلية الأولى إلى 7 سنوات. 

 

جدير بالذكر أن محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى تم دعمها فى المرحلة السابقة بتمويل قدره 100 مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة، بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.

 

وضع حجر أساس مدفن صحى

وزيرة البيئة (15)
وزيرة البيئة (15)
وزيرة البيئة (14)
وزيرة البيئة (14)
وزيرة البيئة (13)
وزيرة البيئة (13)
وزيرة البيئة (12)
وزيرة البيئة (12)
وزيرة البيئة (10)
وزيرة البيئة (10)
وزيرة البيئة (9)
وزيرة البيئة (9)
وزيرة البيئة (8)
وزيرة البيئة (8)
وزيرة البيئة (7)
وزيرة البيئة (7)
وزيرة البيئة (6)
وزيرة البيئة (6)
وزيرة البيئة (5)
وزيرة البيئة (5)
وزيرة البيئة (4)
وزيرة البيئة (4)
وزيرة البيئة (3)
وزيرة البيئة (3)
قنا تدوير المخلفات الصلبة مصنع المعالجة الميكانيكية وزيرة البيئة وزارة البيئة المخلفات الصلبة يوم البيئة الوطني التلوث السماد العضوي الكمبوست خلق فرص عمل التنمية الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

فيتوريا يطلق قذائفه عقب توديع بطولة أمم أفريقيا | شاهد

موضوعات متعلقة

القباج والداودي يفتتحان مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة

بمشاركة 60 مشروعاً بحثياً..تعليم قنا تفتتح فعاليات معرض "آيسف 2024 "

ترشيحاتنا

أسس الاتفاق.. معيط يكشف عن تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد الحالية لمصر

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

ثالث أكبر ممول .. الاتحاد الأوروبي يلوح بتعليق المدفوعات إلى الأونروا

السيسي يجدد إدانة مصر للهجوم الإرهابي ضد موقع على الحدود الأردنية السورية

وزير المالية: ندرس طرح سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

تحذير من خطورة التصعيد العسكري ..الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا الأوضاع المتوترة في المنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

برغيف فينو وربع لحم.. طريقة عمل البرجر بأقل التكاليف

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

فيديو

مى سليم : أشارك في دراما رمضان بـ 3 مسلسلات | خاص

تجول على جناحي الطائرة.. مكسيكي يتصرف بغرابة .. ورد فعل صادم للمسافرين |فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ