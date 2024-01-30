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رئيس التحرير
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أخبار البلد

القابضة للمياه: جلسة «إدارة الأصول والمرافق» لاستعراض التجارب الإقليمية في التشغيل والصيانة

صدى البلد

أدار الأستاذ الدكتور رفعت عبد الوهاب استشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القاهرة، جلسة علمية لاستعراض التجارب الإقليمية ونقل الخبرات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية فى مجال "إدارة الأصول والمرافق والتحول الرقمي " ضمن فاعليات اليوم الثانى للمؤتمر الحادى والعشرون للتشغيل والصيانة فى الدول العربية.

وقال الدكتور رفعت عبد الوهاب، إن من أهم أهداف المؤتمر هو تبادل التجارب ونقل الخبرات في مجال إدارة الأصول والمرافق والتحول الرقمي، وذلك بمشاركة متميزة من الخبراء والمختصين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، حيث تعتبر إدارة الأصول والمرافق والتحول الرقمي من التحديات الرئيسية التي تواجهها قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب في الوقت الحالي.  

وتابع عبد الوهاب، نأمل في توفير منصة لتبادل الأفكار والمعرفة، واستكشاف كيف يمكننا تحسين الكفاءة والاستدامة في هذه القطاعات الحيوية، ونتطلع إلى استفادة كبيرة من التجارب الناجحة والأفكار المبتكرة التي سيتم طرحها خلال هذه الجلسة، ونأمل أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز قدراتنا على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين أداء قطاعات المياه والصرف الصحي في بلداننا العربية."

وشهدت الجلسة مناقشة لمنهجية تقييم النظام المحوسب لإدارة الأصول والمرافق، المنظومة الرقمية لإدارة الأصل، واستعراض لدراسة حالة: تحديث أجهزة استرداد الطاقة لمحطات تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي.

كما تناولت الجلسة التجارب الإقليمية والتوصيات للمستقبل فى مجال التحول الرقمي في قطاع المياه بمشاركة من المهندس عمرو سعودي رئيس مجلس الإدارة مكتب استشارات معالجة المياه (WTCO)، جمهورية مصر العربية، واستعرض الدكتور طارق ندا رئيس قطاع التخطيط الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذى سلط الضوء على دور الشركة القابضة وشركاتها التابعة، واهتمامها بالتحول الرقمى فى المخطط العام والGIS  والتحليل الهيدروليكى.

وذكر المهندس محمد علي مدير عام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن من أهم خطوات التحول الرقمى توحيد قواعد البيانات من خلال قاعدة بيانات جغرافية موحدة تتيح تحليل بيانات مكانية وانتاج خرائط مكانية وتتبع تدفق لأوامر العمل، بما يساهم في تقليل فاقد المياه وتحقيق رضاء العملاء وسرعة الاستجابة لشكاوى العملاء optimize water management solution

واستعرضت المهندسة أمانى زايد، إدارة الأصول بالشركة القابضة، ما تحقق خلال السنوات الماضية فى مجال إدارة الأصول وتقييمها فنيا واصدار الخطط السنوية للتشغيل والصيانة والاحلال والتجديد، واستخدام احدث البرامج فى هذا المجال ومنها برنامج ماكسيوم والذى تم تطبيقه على 4 مراحل، والذى يتيح حاليا ميكنة كل خطوات التقييم.

وقدمت الدكتور مي عفيفي مدير عام التعاون الدولي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عرضا عن منظومة الانذار المبكر للأمطار والفيضانات دراسة حالة بمحافظة الاسكندرية، لتحديد الاماكن الاكثر خطورة ومساعدة متخذ القرار فى وضع الخطط الاستباقية.

كما قالت الدكتور ولاء السروجي مدير عام الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي والتحكم شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، اهتمام الشركة القابضة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيات إدارة المياه الذكية، فى مواجهة تحديات المياه واستراتيجات حل المشكلات من خلال الاستخدام الأمثل للمياه، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى ادارة المياه.

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