ملابس جريئة.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت جنا عمرو دياب، مرتديه بنطال كاجوال باللون الأحمر، ونسقت توب لامع مكشوف البطن باللون الأحمر ليكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جنا عمرو دياب، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت جنا عمرو دياب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور جنا دياب