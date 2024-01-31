بنك مصر يطلق بطاقة بلاتينيوم بالدولار

أطلق بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، بطاقة جديدة مسبقة الدفع مخصصة للحسابات بالدولار، تحت اسم فيزا بلاتينيوم الفورية بالدولار.

تتيح البطاقات الجديدة للعملاء الأفراد ممن يمتلكون حسابات بالدولار؛ استخدامها في عمليات الشراء بحد أقصي 20 ألف دولار شهريًا، والسحب النقدي في الخارج بحد أقصى 5 آلاف دولار شهريًا.

تتاح هذه البطاقة لجميع العملاء الأفراد، سواء كانوا مصريين أو أجانب، لمدة 5 سنوات، مقابل رسوم إصدار بقيمة 20 دولارًا، ورسوم سنوية بقيمة 10 دولارات.

تتطلب فتح حساب بالدولار في بنك مصر إيداعًا أدنى قدره 100 دولار، مع رسوم إصدار حساب بقيمة 50 جنيهًا مصريًا. كما يتم فرض عمولة بنسبة 10% على تحويل العملات عند استخدام البطاقة بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي.

يوفرر إصدار البطاقة الجديدة للخصم الدولاري،حلا للعملاء ممن يرغبون في إجراء عمليات بالدولار سواء داخليًا أو خارجيًا، خاصة بعد توقف استخدام بطاقات الخصم المباشر منذ أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن هذه البطاقة لا تؤثر سلبًا على مستويات السيولة الأجنبية بالبنك، نظرًا لأنها مرتبطة بحسابات العملاء بالدولار الخاصة بهم وادخاراتهم بالعملة الأجنبية. بل

من المتوقع أن تشجع العملاء على الادخار بالعملة الأجنبية، خاصة في ظل توقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية في الخارج منذ أكتوبر الماضي.

ومع نهاية العام الماضي قام عدد من البنوك المصرية بتعليق استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة في الخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين قامت البنوك الأخرى بتعليق استخدامها في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.