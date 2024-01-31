عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك مصر يطلق بطاقة بلاتينيوم بالدولار

بنك مصر
بنك مصر

أطلق بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، بطاقة جديدة مسبقة الدفع مخصصة للحسابات بالدولار، تحت اسم فيزا بلاتينيوم الفورية بالدولار.

تتيح البطاقات الجديدة للعملاء الأفراد  ممن يمتلكون حسابات بالدولار؛ استخدامها في عمليات الشراء بحد أقصي 20 ألف دولار شهريًا، والسحب النقدي في الخارج بحد أقصى 5 آلاف دولار شهريًا. 

20 ألف دولار شهريا.. ما هي بطاقة بلاتينيوم الجديدة من بنك مصر؟

موّل مشروعك وأنت في بيتك.. تفاصيل قرض بنك مصر

تتاح هذه البطاقة لجميع العملاء الأفراد، سواء كانوا مصريين أو أجانب، لمدة 5 سنوات، مقابل رسوم إصدار بقيمة 20 دولارًا، ورسوم سنوية بقيمة 10 دولارات.

تتطلب فتح حساب بالدولار في بنك مصر إيداعًا أدنى قدره 100 دولار، مع رسوم إصدار حساب بقيمة 50 جنيهًا مصريًا. كما يتم فرض عمولة بنسبة 10% على تحويل العملات عند استخدام البطاقة بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي.

يوفرر إصدار البطاقة الجديدة للخصم الدولاري،حلا للعملاء  ممن يرغبون في إجراء عمليات بالدولار سواء داخليًا أو خارجيًا، خاصة بعد توقف استخدام بطاقات الخصم المباشر منذ أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن هذه البطاقة لا تؤثر سلبًا على مستويات السيولة الأجنبية بالبنك، نظرًا لأنها مرتبطة بحسابات العملاء بالدولار الخاصة بهم وادخاراتهم بالعملة الأجنبية. بل

من المتوقع أن تشجع العملاء على الادخار بالعملة الأجنبية، خاصة في ظل توقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية في الخارج منذ أكتوبر الماضي.

ومع نهاية العام الماضي قام عدد من البنوك المصرية بتعليق استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة في الخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين قامت البنوك الأخرى بتعليق استخدامها في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.

 

بنك مصر بطاقات فيزا بلاتينيوم حسابات بالدولار مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

مضاربات تجار.. مفاجأة صادمة وراء زيارة أسعار الذهب وهل سترتفع أكثر؟

موضوعات متعلقة

رسميا.. بنك ستاندرد تشارترد يطلق عملياته المصرفية في مصر

ترشيحاتنا

السياحة تدعو غرفة التجارة الصناعية بجدة للاستثمار في مصر

مستوطنون إسرائيليون يحاولون منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

رضا حجازي يعرض نتائج مؤتمر «نظام التعليم STEM في مصر.. الواقع والطموحات»

جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء 7 مناطق في وسط غزة |تعرف عليهم

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

الاحتلال يطالب مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس بمغادرة المكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت ثاني مرة| محيي إسماعيل بموقف محرج.. ويخرج غاضبًا من معرض الكتاب

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. سنجبر أهل غزة على التهجير بهذه الطريقة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ