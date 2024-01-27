20 ألف دولار شهريا.. ما هي بطاقة بلاتينيوم الجديدة من بنك مصر؟

في بشرى سارة لراغبي السحب النقدي والشراء بالدولار.. أعلن بنك مصر طرح بطاقة خصم مباشر "بلاتينيوم" بالدولار بهدف إتاحة خدمة السحب النقدي والشراء من خارج مصر أو الشراء من المواقع الأجنبية من خلال الإنترنت.. فما هذه البطاقة؟

جاء طرح بطاقة "بلاتينيوم" بعد وقف بنك مصر كباقي البنوك استخدام بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المرتبطة بحساب العميل خارج مصر للشراء أو السحب بالدولار.

وكذلك تقييد تعاملات بطاقات الائتمان "كريدت كارد" في التعاملات الدولية بسبب الضغوط التي تمر بها مصر من نقص النقد الأجنبي.

ما هي بطاقة بلاتينيوم؟

يتم إصدار بطاقة بنك مصر الجديدة "بلاتينيوم" من خلال فتح حساب دولاري (جارى أو توفير) للاستخدام في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

في حال الاستخدام داخل مصر تكون المعاملة بالجنيه المصري أما خارج مصر تتم بالدولار وفق الحدود القصوى المقررة من البنك في اليوم والشهر.

حدود السحب لبطاقة بلاتينيوم

حدد بنك مصر، تفاصيل وحدود السحب النقدي للبطاقة الجديدة بلاتينيوم، والتي جاءت كالآتي:

- حد السحب النقدي خارج مصر: يبلغ ألف دولار يوميا بحد أقصى 5 آلاف دولار شهريا.

- حد المشتريات خارج مصر: يبلغ 5 آلاف دولار يوميا بحد أقصى 20 ألف دولار شهريًا.

- الشراء من مواقع أجنبية على الإنترنت: يبلغ 5 آلاف دولار يوميا بحد أقصى 20 ألف دولار شهريًا.

- رسوم إصدار البطاقة: تبلغ 20 دولار في السنة الأولى و10 دولارات مصاريف التجديد للسنوات التالية.

خفض حدود الكريدت كارد

تأتي البطاقة الجديدة بالتزامن مع قرار بنك مصر، بخفض الحدود القصوى الشهرية للتعاملات الدولية للسحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان "كريدت كارد" خارج مصر، بداية من 21 يناير 2024.

جاء قرار البنك بعد أن أعلنت بنوك منها الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB ومصرف أبو ظبي الإسلامي خفض حدود التعاملات للسحب والمشتريات خارج مصر عبر الكريدت كارد.

يذكر أن البنوك بدأت في زيادة القيود على بطاقات الدفع بكافة أشكالها من 2022 بسبب استمرار ضغوط النقد الأجنبي، حيث تضمنت قرارات البنوك وقف العمل نهائيا بالتعاملات الدولية ببطاقات الخصم المباشر "دبت" المرتبطة بحساب العميل، ومسبقة الدفع وتشديد القيود على الـ"كريدت كارد".