عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

20 ألف دولار شهريا.. ما هي بطاقة بلاتينيوم الجديدة من بنك مصر؟

بطاقة بلاتينيوم
بطاقة بلاتينيوم

في بشرى سارة لراغبي السحب النقدي والشراء بالدولار.. أعلن بنك مصر طرح بطاقة خصم مباشر "بلاتينيوم" بالدولار بهدف إتاحة خدمة السحب النقدي والشراء من خارج مصر أو الشراء من المواقع الأجنبية من خلال الإنترنت.. فما هذه البطاقة؟

جاء طرح بطاقة "بلاتينيوم" بعد وقف بنك مصر كباقي البنوك استخدام بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المرتبطة بحساب العميل خارج مصر للشراء أو السحب بالدولار.

رئيس بنك مصر: 135 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات 23.5% و27% حتى الآن

أقوى ادخار.. بنك مصر يطرح شهادة جديدة بعائد سنوي وشهري| تفاصيل

بنك مصر يصدر شهادة ادخارية جديدة بأعلى عائد يصل إلى ‎%27 سنويًا

بنك مصر يوقف التعامل بالبطاقات الائتمانية الحديثة في الخارج لمدة 6 أشهر

وكذلك تقييد تعاملات بطاقات الائتمان "كريدت كارد" في التعاملات الدولية بسبب الضغوط التي تمر بها مصر من نقص النقد الأجنبي.

ما هي بطاقة بلاتينيوم؟

يتم إصدار بطاقة بنك مصر الجديدة "بلاتينيوم" من خلال فتح حساب دولاري (جارى أو توفير) للاستخدام في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

في حال الاستخدام داخل مصر تكون المعاملة بالجنيه المصري أما خارج مصر تتم بالدولار وفق الحدود القصوى المقررة من البنك في اليوم والشهر.

حدود السحب لبطاقة بلاتينيوم

حدد بنك مصر، تفاصيل وحدود السحب النقدي للبطاقة الجديدة بلاتينيوم، والتي جاءت كالآتي: 

- حد السحب النقدي خارج مصر: يبلغ ألف دولار يوميا بحد أقصى 5 آلاف دولار شهريا.

- حد المشتريات خارج مصر: يبلغ 5 آلاف دولار يوميا بحد أقصى 20 ألف دولار شهريًا.

- الشراء من مواقع أجنبية على الإنترنت: يبلغ 5 آلاف دولار يوميا بحد أقصى 20 ألف دولار شهريًا.

- رسوم إصدار البطاقة: تبلغ 20 دولار في السنة الأولى و10 دولارات مصاريف التجديد للسنوات التالية.

خفض حدود الكريدت كارد

تأتي البطاقة الجديدة بالتزامن مع قرار بنك مصر، بخفض الحدود القصوى الشهرية للتعاملات الدولية للسحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان "كريدت كارد" خارج مصر، بداية من 21 يناير 2024.

جاء قرار البنك بعد أن أعلنت بنوك منها الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB ومصرف أبو ظبي الإسلامي خفض حدود التعاملات للسحب والمشتريات خارج مصر عبر الكريدت كارد.

يذكر أن البنوك بدأت في زيادة القيود على بطاقات الدفع بكافة أشكالها من 2022 بسبب استمرار ضغوط النقد الأجنبي، حيث تضمنت قرارات البنوك وقف العمل نهائيا بالتعاملات الدولية ببطاقات الخصم المباشر "دبت" المرتبطة بحساب العميل، ومسبقة الدفع وتشديد القيود على الـ"كريدت كارد".

بنك مصر بطاقة بلاتينيوم بطاقة بنك مصر الجديدة تفاصيل بطاقة بلاتينيوم الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سيف زاهر: صفقات من العيار الثقيل في الزمالك ولاعب مفاجأة

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

موضوعات متعلقة

بمميزات عديدة.. تعرف على كيفية إصدار فيزا مشتريات

هل يرتفع مجددا؟ .. سعر جرام الذهب ومفاجأة في عيار 21

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-11-2023

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 1-11-2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 1-11-2023

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

البنك المركزي يوجه ضربة قوية للمتلاعبين في سعر الدولار.. ماذا فعل

ترشيحاتنا

الداخلية تلاحق تجار العملة.. سقوط أحدهم بعد محاولة لغسل 50 مليون جنيه

كولر يبحث عن حلول لأزمة جديدة داخل الأهلي .. تفاصيل

16 تمثالا فرعونيا.. نصاب يستخدم حيلة الكنز لاصطياد ضحاياه

الأمن يفك طلاسم قضية خطف طفلين من أمام منزل أهلهما بأكتوبر| تفاصيل

تصفية قضية اللاجئين.. فلسطين تندد بالتحريض الإسرائيلي على الأونروا

العراق يتحرر من التحالف الدولي ورئاسة الوزراء تذيع بيانًا مهمًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهدية مرسيدس والحفل كأنه فرح.. بلوجر تثير الجدل بسبب عيد ميلادها.. صور

شايفة نفسي حلوة.. 10 صور تكشف عن أناقة شيماء سيف.. شاهد

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى إعصار -2

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على جمبسوت غادة عبد الرازق في باريس|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ