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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس بنك مصر: 135 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات 23.5% و27% حتى الآن

صدى البلد

كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر عن أن حصيلة بيع مصرفه من الشهادات ذات عائد 23.5% يصرف شهريًا، و27% سنويا بلغت 135 مليار جنيه بنهاية عمل اليوم الخميس.

وقال الأتربي، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على بنكي الأهلي ومصر لشراء شهادات الادخار الجديدة.

وتوقع رئيس بنك مصر أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه من بنكي الأهلي ومصر، بما يتجاوز حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام، على أن يستمر الاكتتاب في فبراير نظراً لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى.

وكان بنك مصر قد أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة.

وأوضح أنه من الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أوبعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهرياً.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).

 

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