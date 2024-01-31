ورشة عمل لتعريف أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بآليات الدخول للسوق السعودي

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورشة عمل حول آليات دخول السوق السعودي وكيفية فتح تعاملات جديدة بهذا السوق، وذلك بحضور 35 من الشركات أعضاء المجلس.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس انه بناء على رغبة الشركات أعضاء المجلس بالتواجد فى السوق السعودي، تم اعداد ورشة العمل لتوفير معلومات كافية عن الفرص المتاحة للشركات بالسوق السعودي، وكذلك إجراءات التسجيل على منصة سابر، والشهادات والتحاليل وإجراءات المطابقة المطلوبة لدخول المنتجات المصرية للسوق السعودي، وتكاليف وطريق الشحن المتاحة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف جيوسياسية.



وأوضح أن جميع المعلومات توافرت من خلال العروض المقدمة من مقدمي الخدمات لأعضاء المجلس ومنهم شركة تبصير وهي شركة رائدة في مجال تقويم المطابقة كجهة معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهي تهدف للتأكد من سلامة وجودة المنتجات وتطويرها من خلال إصدار شهادات المطابقة طبقا للوائح الفنية الصادرة من هيئات التقييس في منطقة التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

وتابع مجيد انه كان لا بد من وجود شركة مختصة في التحاليل أثناء الورشة لتعريف الشركات بالمنتجات التي تحتاج أنواع معينة من التحاليل والشهادات للسوق السعودي ومختلف الأسواق لذا تواجدت شركة تانك اويل للمعامل والتحاليل، كونها شركة فحص مستقلة تأسست عام 2001، وتعمل على مستوى العالم وتقدم مجموعة كاملة من خدمات الفحص ومراقبة الجودة والخدمات الاستشارية للتجارة والصناعة بالإضافة إلى منظمات الشراء الحكومية.

وأشار إلى أنه تواجدت أيضا شركة متخصصة في مجال الشحن وهي شركة أي تي ال، وكذلك شركة ناولون كمنصة اليكترونية في لوجستيات الشحن الدولي البري والبحري والجوي.

وعرض يحي المنشاوي مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس دراسة حول أهمية السوق السعودي والبعثات التجارية المخطط تنفيذها خلال عام 2024 وكذلك منها بعثة إلى السعودية حيث أنها سوق واعد لمنتجات القطاع.

كما قدمت ناريمان فتحي مدير المعارض بالمجلس خطة المعارض المخطط تنفيذها في السعودية خلا ل عام 2024 وكذلك هيكل المعروضات لكل معرض وضرورة حجز الشركات بشكل مسبق للاستفادة من أسعار الحجز المبكر.