معرض العراق الدولي للبناء يكرم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

كرمت إدارة معرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة و الشركات المصرية المشاركة في دورته الثانية خلال الفترة من 22 حتى 24 من نوفمبر الجاري بمدينة بغداد – العراق.



وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة انه قد بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية لدولة العراق حوالي 125 مليون دولار لعام 2022 محققة معدل نمو بلغ 20% مقارنة بعام 2021، وان أهم القطاعات المصدرة للسوق العراقي والمستهدف نموها من خلال التواجد بالسوق العراقي خلال الفترة القادمة كل من منتجات البلاستيك والمطاط والتي بلغت صادراتها نحو 94 مليون دولار بمعدل نمو 24%، الدهانات والمواد الكيميائية وتم تصدير ما قيمته 15 مليون دولار بمعدل نمو 93%.



وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أنه بلغت صادرات القطاع خلال ال 9 أشهر من عام 2023 ما قيمته 110 مليون دولار بمعدل نمو 5% عن نفس الفترة من عام 2022، ومن المستهدف تنمية صادرات القطاع من المنتجات المطلوبة بالسوق العراقي خاصة في مجال أعادة الاعمار والتنمية والمشاريع التنموية والبنية التحتية.



وأكد محمد مجيد حرص المجلس برئاسة المهندس خالد أبو المكارم على توفير منصة لشركات القطاع لعرض مشاركتهم وتواجدهم في معرض بيلد عراق كأحد الأسواق المستهدفة.

وأوضح علي محمد مدير خدمات دعم المصدرين بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن القطاعات المشاركة من المجلس هي (المواسير – الدهانات – مواد العزل – البنية التحتية – كيماويات متنوعة) وأن السوق العراقي هو سوق واعد للاستثمار في مجال البنية التحتية ولهذا كان ضروري المشاركة في الدورة الحالية وخاصة بعد نجاح دورته الأولى وما حققته من أصداء

وقد تم تنظيم زيارات ميدانية للشركات المصرية المشاركة بالمعرض كما تم ترتيب لقاءات ثنائيه B2B مع رجال اعمال في نفس مجال التخصص لتحقيق الاستفادة القصوى لكافة الأطراف المشاركة في المعرض وتحقيق الهدف المرجو منه..

وأوضح المهندس محمد يوسف زين العابدين عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل الشريف للبلاستيك أن المشاركة في المعارض الدولية تعد احد اهم الطرق المؤثرة جدا في تسويق المنتجات المصرية بكل قطاع بيعي مستهدف من القطاعات و الدول المستهدفة للمجالس التصديرية كافة وكلما نجحت المجالس في تنظيم المشاركة في هذه المعارض علي نحو جيد وبحملات تسويقية شاملة و محترفة كلما نجحت في توفير فرص تصديرية حقيقية وواسعة قادرة على احداث فارق خاصة في دولة مثل العراق التي تتسم بمعدلات استهلاك عالية تشمل الكثير من الصناعات.

وقال "أول مره أزور العراق ومدينة بغداد تحديدا، ووجدت تجربتي مع الطيران ودخول البلاد سهل في ظل اتباع الإجراءات المطلوبة ، كما استشعرت الكثير من خطوات الاستقرار الأمني و التطوير العقاري و هذا ما يضع السوق العراقي في مرتبة الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة حيث أن ثمار الجهد المنظم الذىيبذل في العراق أضعاف الجهد المبذول في دول مستهدفة أخرى نظرا لوفرة وسهولة تداول المنتجات المصرية ورغبة وثقة الوكلاء العراقيين في التعامل مع المنتجات المصرية

وأكد علي يقينه من أن هذا الجهد سوف ينعكس على معدلات نمو حجم الاعمال ، معربا عن أمله في وصف هذا قريبا بأنه قفزات كبيرة وليس فقط نمو عادى و نمطى