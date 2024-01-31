لحسابات الجنيه فقط| البنك المركزي يضع حدا للسحب.. وبطاقة جديدة بالدولار

البنك المركزي يضع حد للسحب النقدي.. وضع البنك المركزي المصري، في قرار له اليوم، حدود قصوي للسحب النقدي اليومي بقيمة محددة، لأي من العملاء أو جميع الحسابات البنكية للعميل.

وشدد البنك المركزي المصري بعدم وجود أي استثناءات في سحب أكثر من المبلغ المحدد، سواء كانت المعاملات التي تجري شيكات أو نقدا، وأكد البنك المركزي علي هذه التعليمات المقتضبة والمرسلة للبنوك.

قيمة السحب النقدي

وطالب البنك المركزي المصري، الجهاز المصرفي، بوضع حدود قصوي للسحب اليومي بقيمة 150 ألف جنيه من الحساب الواحد لأي من العملاء أو جميع الحسابات البنكية للعميل.

وقالت التعليمات إنه في حال اصرار العميل علي صرف الشيك نقدًا أو رفض الشيك، يتم رفضه من قبل الفرع البنك تحت عبارة "عدم الإلتزام بتعليمات البنك المركزي المصري".