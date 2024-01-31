خبير مصرفي: قرار البنك المركزي اليوم هدفه التضييق على السوق الموازية

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، خبير مصرفي، عن أن قرار البنك المركزي بوضع حد معين للسحب النقدي بشكل يومي يأتي في ضوء رغبة البنك المركزي في التضييق على السوق السوداء والسوق الموازية في ظل ارتفاع سعر الدولار بشكل قوي في السوق الموازية في الوقت الحالي، ورغبة البنك المركزي في السيطرة عليه.

تضييق الخناق على السوق السوداء

وأضاف "أبو الفتوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن تضييق الأمر على السوق الموازية قد يساعد في ضبط الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يهدف إليه البنك المركزي.

وتابع: "تقليل السيولة في أيدي الأفراد يعطي فرصة بشكل أكبر لمحاولة ضبط الأسواق والتضييق على السوق السوداء والسيطرة عليها كأحد المحاولات، لو الناس مش معاها سيولة في إيديها بشكل يومي هيبقى من الصعب إن هي تغير من السوق السوداء".