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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلب إحاطة بالبرلمان بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا.. ونائبة: مفيش إنجاز

منتخب مصر
منتخب مصر

كشفت ندى ألفي عضو مجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة الذي تقدمت به حول خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16.

 

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وقالت ندى ألفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة " في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"  تعجبت من الشرط الجزائي وشروط العقد الذي تم إبرامه مع فيتوريا ".

 

 وأضافت ندى الفي:" منتخب مصر لم يقدم أداء جيدا في بطولة أمم أفريقيا ولا يوجد أي إنجاز على مستوى الكرة المصرية  ولا يوجد شيء إيجابي ".

 

وتابعت ندى ألفي:"  يجب أن يدير المنتخب مدير فني وطني مصري وأنا ضد تواجد مدير فني أجنبي "، مضيفة:" معظم البطولات التي حصلنا عليها في أفريقيا كانت تحت قيادة مدربين مصريين ".

 

 ولفتت ندى الفي:" حرام الدولارات اللي بتتصرف بلا أي إنجاز على مستوى كرة منتخب مصر ولابد من تواجد تحقيق في الأمر".

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