طلب إحاطة بالبرلمان بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا.. ونائبة: مفيش إنجاز

كشفت ندى ألفي عضو مجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة الذي تقدمت به حول خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16.

وقالت ندى ألفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة " في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" تعجبت من الشرط الجزائي وشروط العقد الذي تم إبرامه مع فيتوريا ".

وأضافت ندى الفي:" منتخب مصر لم يقدم أداء جيدا في بطولة أمم أفريقيا ولا يوجد أي إنجاز على مستوى الكرة المصرية ولا يوجد شيء إيجابي ".

وتابعت ندى ألفي:" يجب أن يدير المنتخب مدير فني وطني مصري وأنا ضد تواجد مدير فني أجنبي "، مضيفة:" معظم البطولات التي حصلنا عليها في أفريقيا كانت تحت قيادة مدربين مصريين ".

ولفتت ندى الفي:" حرام الدولارات اللي بتتصرف بلا أي إنجاز على مستوى كرة منتخب مصر ولابد من تواجد تحقيق في الأمر".