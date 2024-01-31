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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي طولان: كمية الفساد المتواجدة داخل منظومة كرة القدم المصرية فاقت الحدود

حلمي طولان
حلمي طولان

علق حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على خروج منتخب مصر من دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا .

 

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وقال حلمي طولان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة " في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"   كمية الفساد المتواجدة داخل منظومة الكرة في مصر فاقت كل الحدود ".

 

 وأضاف حلمي طولان :" في كافة أنحاء العالم تكون كرة القدم مصدر دخل كبير للدولة والأندية وهذا امر لا يحدث في مصر ".

 

 وتابع حلمي طولان :"  في كافة دوريات العالم يوجد قانون اللعب المالي النظيف الذي يحكم عمليات صرف الأموال داخل الأندية والمنتخبات ".

 

وأكمل حلمي طولان :" هناك حالة من العشوائية في إدارة منظومة الرياضة في مصر ونحتاج ثورة رياضية لإصلاح المنظومة بشكل كامل ".

حلمي طولان منتخب مصر الكرة اتحاد الكرة اخبار التوك شو

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