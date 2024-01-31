حلمي طولان: كمية الفساد المتواجدة داخل منظومة كرة القدم المصرية فاقت الحدود

علق حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على خروج منتخب مصر من دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا .

وقال حلمي طولان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة " في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" كمية الفساد المتواجدة داخل منظومة الكرة في مصر فاقت كل الحدود ".

وأضاف حلمي طولان :" في كافة أنحاء العالم تكون كرة القدم مصدر دخل كبير للدولة والأندية وهذا امر لا يحدث في مصر ".

وتابع حلمي طولان :" في كافة دوريات العالم يوجد قانون اللعب المالي النظيف الذي يحكم عمليات صرف الأموال داخل الأندية والمنتخبات ".

وأكمل حلمي طولان :" هناك حالة من العشوائية في إدارة منظومة الرياضة في مصر ونحتاج ثورة رياضية لإصلاح المنظومة بشكل كامل ".