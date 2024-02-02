آلاف الزوار يؤدون صلاة الجمعة داخل معرض القاهرة للكتاب.. صور

أدى آلاف الأشخاص اليوم صلاة الجمعة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55. تجمع الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.



وتوافدت الجموع منذ ساعات الصباح الباكر إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعتبر أكبر حدث ثقافي في مصر والشرق الأوسط. وبينما كان البعض يتجول بين أروقة المعرض ويستكشف تشكيلة الكتب الواسعة، قرر الآخرون الاصطفاف في صفوف مرتبة لأداء صلاة الجمعة في الباحة الخارجية للمعرض.



ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

كانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

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