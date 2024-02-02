عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3261 فرصة عمل في 38 شركة خاصة بـ13 محافظة.. الرواتب وكيفية التقديم

صدى البلد

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وكذلك توفير تلك الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.

وقالت"الوزارة" في بيان صحفي اليوم أنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في  13 محافظة لديها 3261 وظيفة مٌتوفرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

كيفية التقديم 

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر فبراير 2024 الجاري عن طريق مكتب  الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وبحسب  البيان قالت "الوزارة" إن نشرة التوظيف الدورية  تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"،و تُعلِن اليوم الجمعة عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 13 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والوادى الجديد، والشرقية، وقنا، وأسيوط، وسوهاج، ودمياط، والفيوم.

وفي تخصصات: مدرسين جميع التخصصات، و مصور فوتوغرافى، ومدير فرع، ومساعد مدير فرع، ومهندسين ميكانيكا وكهرباء، وأخصائى نفسى، وشئون عاملين، ومشرف إدارى، ومهندس زراعى، ومحاسب، وسكرتارية، ومندوب تسويق وبيع، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة،وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وجاء في البيان أن النشرة تضم  مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

كما يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة..ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى 7% الأن، بسبب خطة الدولة في المواجهة، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من "إستراتيجيات المواجهة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

صقيع وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين في 10 مناطق

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: بدأنا مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ميخصش حد.. تعليق صادم من طارق صبري على شائعة طلاقه لـ شيري عادل

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

خطيب المسجد النبوي: أمر واحد يجلب السعادة وراحة البال ورضا رب العالمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ