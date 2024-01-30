عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب

صدى البلد

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الدوري مع المواطنين والذي يعقد كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وماهر عبد الخالق مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

واستمع محافظ سوهاج خلال اللقاء لشكاوى وطلبات 146 من المواطنين، تمثلت أغلبها في طلبات توفير مساعدات مالية، ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.

جامعة سوهاج تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق مؤتمر البيئة الدولي الثاني

إنهيار منزل من طابقين في سوهاج وإصابة زوجة مالكه

محافظة سوهاج

كما كلف وكيل الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات إدراج عدد من الحالات الأولى بالرعاية من المقبلين على الزواج بحفلات الزفاف الجماعي وتوفير أجهزة منزلية لهم، بالإضافة إلى فحص بعض طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء الجماهيري مسئول التربية والتعليم بدراسة بعض الطلبات الخاصة بقطاع التعليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، موجها باصطحاب بعض الحالات إلى مديرية العمل.

واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وكذلك اصطحاب بعض الحالات إلى مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات.

IMG-20240130-WA0015
IMG-20240130-WA0015
IMG-20240130-WA0013
IMG-20240130-WA0013
IMG-20240130-WA0016
IMG-20240130-WA0016
IMG-20240130-WA0014
IMG-20240130-WA0014
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج شكاوى الفقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

موضوعات متعلقة

طالبان يمزقان جسد زميلهما في سوهاج

ترشيحاتنا

عصابة الدولارات في العمرانية.. تجار العملة في ورطة بسبب العقوبات

لا وفيات أو تعديلات على البروتوكولات.. رئيس لجنة كورونا يطمئن المواطنين

بريطانيا: غزة أرض محتلة وستظل جزء من دولة فلسطينية مستقبلا

وزير التعليم يكشف عن 3 تحديات خطيرة تواجه نظام STEM

تحذيرات من وضع صحي خطير.. 20 ألف حالة إسهال حاد بين أطفال غزة

الوظائف الحكومية 2024.. انتهاء التقديم خلال ساعات ومفاجأة بشأن السن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ