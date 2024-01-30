عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنهيار منزل من طابقين في سوهاج وإصابة زوجة مالكه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت ربة منزل في منتصف الخمسينيات من العُمر، بجرح قطعي في فروة الرأس؛ إثر إنهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل، مِلك زوجها، دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إنهيار منزل دائرة القسم، وسقوط مصابة.

محافظ سوهاج يشهد حفل مديرية الأمن بمناسبة الذكرى 72 لأعياد الشرطة

انتهاء حياة عامل وإصابة طالب بتصادم موتوسيكل وتروسيكل في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبین انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وافلاق النخيل ملك المدعو (عبد العزيز ج.س.ا 60 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته)؛ نتج عن ذلك إصابة زوجته المدعوة (هناء م.ا 55 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات العنوان).

وأفاد مالك المنزل وزوجته المصابة بمضمون ما تقدم، وعللا سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جرجا الطوب انهيار منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يوجه التحية لشهداء الشرطة.ويضع إكليلا من الزهور

ترشيحاتنا

أزمة البحر الأحمر تؤخر وصول السفن 15 يوما إلى ميناء برشلونة

البنات طارت في الهواء.. تفاصيل مروعة بحادث مصر الجديدة

بدافع السرقة.. عامل ينهي حياة آخر داخل شقته ويهرب لبلدته بالمنيا

دعاء الرياح .. 20 كلمة تحفظك من شرها وتفتح لك أبواب الخيرات

أمير هشام: الزمالك اقترب من التعاقد مع أيمن حسين مهاجم منتخب العراق

غير متوقع .. نيسان صني 2024 تباع بسعر صادم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رجعت وش ريهام سعيد.. بلوجر عربية تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

حكم بحبسها 3 سنوات .. صور وضعت نسرين طافش في مأزق.. شاهد

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ