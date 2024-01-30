إنهيار منزل من طابقين في سوهاج وإصابة زوجة مالكه

أصيبت ربة منزل في منتصف الخمسينيات من العُمر، بجرح قطعي في فروة الرأس؛ إثر إنهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل، مِلك زوجها، دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إنهيار منزل دائرة القسم، وسقوط مصابة.

وبالإنتقال والفحص تبین انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وافلاق النخيل ملك المدعو (عبد العزيز ج.س.ا 60 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته)؛ نتج عن ذلك إصابة زوجته المدعوة (هناء م.ا 55 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات العنوان).

وأفاد مالك المنزل وزوجته المصابة بمضمون ما تقدم، وعللا سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.