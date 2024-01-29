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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يشهد حفل مديرية الأمن بمناسبة الذكرى 72 لأعياد الشرطة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الحفل الذي أقامته مديرية أمن سوهاج، بقاعة نادي الشرطة الشرقي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لأعياد الشرطة، بحضور اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج واللواء محمود تيمور رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عبدالناصر تايب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، والعميد عمرو أبو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني، وممثلي الأزهر والكنيسة والأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والدينية، والشخصيات العامة.

 

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بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها فقرة شعرية، ثم عرض اصطفاف الضباط، ثم مجموعة من الفقرات الفنية لفرقة الموسيقى العربية، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية، وكورال جامعة سوهاج، ثم فيلم تسجيلي عن بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل، ومجهودات مديرية أمن سوهاج خلال عام 2023م.

 

وقام اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بإهداء درع مديرية الأمن للواء طارق الفقي محافظ سوهاج تقديرا لمجهوداته وتعاونه المثمر والبناء مع مديرية الأمن لخدمة المواطن السوهاجي، كما قام المحافظ، ومدير الأمن بتكريم عدد من الضباط السابقين ممن أوفوا العطاء تقديرا لمجهوداتهم التي قدموها خلال فترة عملهم بجهاز الشرطة.

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