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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق مؤتمر البيئة الدولي الثاني

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعاً تحضيرياً مع أعضاء اللجنة التنظيمية واللجنة العلمية استعداداً لإطلاق مؤتمر البيئة الدولي الثاني، والتي تقام فعالياته تحت عنوان" الاستثمار البيئي ورؤية مصر 2030م "، يوم ٢١ أبريل  القادم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان المؤتمر يعقد للعام الثاني في رحاب جامعة سوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي و اهتمامه ودعمه لملف الاستثمار الأخضر، من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة، مضيفاً أن فعاليات المؤتمر ستقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور خالد عمران رئيس المؤتمر ان المؤتمر ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويناقش عدداً من المحاور  ومنها فرص وتحديات الاستثمار الاخضر كأحد آليات التنمية المستدامة، الاستثمار البيئي في المؤسسات التعليمية.

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جامعة سوهاج

ومناهج التعليم الخضراء، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز البيئة الخضراء، الإستثمار في شهادات الكربون لخفض الانبعاثات، الاستثمار البيئي(المواقع الأثرية - صحة انتاج الحيوان-  الأزمات والكوارث البيئية)، الاستثمار في الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء كمصادر طاقة مستدامة تجربة فريدة.

بالإضافة إلى الإستثمار الرياضي الأخضر، الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتأثيرها علي البيئة، الإعلام ومعالجة القضايا المتعلقة بالاستثمار البيئي. وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

وذكرت الدكتورة صباح صابر مقرر عام المؤتمر ان الاجتماع التحضيري شارك به نخبة من أعضاء هيئة التدريس ممثلي كليات الجامعة، حيث تم خلاله مناقشة ومراجعة الاستعدادات الخاصة، البرنامج العلمي للمؤتمر، إلى جانب مناقشة ومتابعة الجانب التنظيمي للمؤتمر، لخروجه بالصوره التي تعكس اهميته العلمية والبحثية بمحاوره ولجانه العلمية المختلفة.

وجدير بالذكر انه يتم إرسال المشاركات علي البريد الالكتروني الخاص بالمؤتمر، [email protected] ويقبل المؤتمر نشر البحوث المقدمة من كافة فئات أعضاء هيئة التدريس، علي ان يكون اخر موعد لارسال البحث كامل في ١٠ أبريل القادم.

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