عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث جوال من سامسونج.. سعر ومواصفات جالاكسي إس 24 في السعودية

هاتف جالكسي إس 24
هاتف جالكسي إس 24

طرحت شركة سامسونج Samsung، سلسلتها الرائدة الجديدة Galaxy S24، للبيع بشكل رسمي في العديد من الأسواق العالمية، وذلك بعد أسبوعين من الإعلان عنها رسميا وبيعها ضمن طلبات الحجز المسبق، وخلال هذه المقالة سنستعرض مواصفات وسعر هاتف سامسونج جالاكسي إس 24.

مواصفات وسعر سامسونج جالاكسي إس 24

يتميز هاتف سامسونج جالاكسي إس 24، بشاشة بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع، تبلغ دقتها 1080  × 2340  بكسل، ونسبة العرض إلى الارتفاع 19.5: 9، ومحمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus 2.

من الخدش إلى الحرق.. اختبار يكشف عن هاتف سامسونج الأكثر صلابة

هاتف سامسونج الجديد.. أسعار ومواصفات جالكسي إس 24 الترا

ويتم تشغيل هاتف جالكسي إس 24، بواسطة معالج Exynos 2400 المصنع بدقة 4 نانومتر من سامسونج، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

ويحتوي هاتف جالكسي إس 24، على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل بواجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.

ويتمتع هاتف جالكسي إس 24، بكاميرا رئيسية (واسعة) بدقة 50 ميجابكسل، (تليفوتوغرافي) بدقة 10 ميجابكسل، (الكاميرا المقربة) بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف جالكسي إس 24

سعر سامسونج جالكسي إس 24

- يبلغ سعر هاتف جالكسي إس 24، في الولايات المتحدة حوالي 800 دولار (أي ما يعادل 24.718 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 8 + 128 جيجيابايت.

- وفي أوروبا يتوفر الإصدار  بسعة 8 + 128 جيجيابايت، من هاتف جالكسي إس 24 مقابل سعر 900 يورو (أي ما يعادل 30.089 جنيها مصريا).

- المملكة المتحدة مقابل سعر 800 جنيه استرليني (أي ما يعادل 31.335 جنيها مصريا).

- ويبلغ سعر هاتف جالكسي إس 24، في كندا حوالي 1100 دولار كندي (أي ما يعادل 25.340 جنيها مصريا).

- وفي أستراليا يتوفر هاتف جالكسي إس 24، مقابل سعر 1400 دولار أسترالي (أي ما يعادل 28.421 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجيابايت.

- يبلغ سعر جالكسي إس 24 في السعودية، حوالي 3.549 ريالا سعوديا، للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.

هاتف جالكسي إس 24
سامسونج هاتف جالكسي إس 24 سامسونج جالاكسي إس 24 سعر جالكسي إس 24 جالكسي إس 24 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

«أتمنى أكون عريس».. أحمد سعد يرد على أنباء زواجه من فنانة شهيرة

موضوعات متعلقة

سامسونج تفاجئ مستخدميها بإطلاق هاتف 5G مميز .. تفاصيل

بتكلفة باهظة للغاية.. سامسونج تطرح هواتف Galaxy S24 للبيع بهذه الدول

تشتري سامسونج ولا وان بلس.. OnePlus 12 ينافس Galaxy S24

خبر سار.. سامسونج مزايا الذكاء الاصطناعي قادمة لهذه الهواتف

ترشيحاتنا

منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية يتوج بكأس إفريقيا ويتأهل بارالمبياد باريس 2024

واقعة نادرة.. العثور على شظايا كويكب سقط على مدينة برلين الألمانية

الحبس 7 سنوات عقوبة غش الأدوية إذا كانت المواد المستخدمة ضارة بالصحة

ميزات في تحديث تليجرام Telegram الجديد.. تعرف عليها

بعد تحديد موعد الحكم.. تسجيل صوتي يكشف مفاجآت في قضية شيرين عبدالوهاب

بدأت بإعدام الكتاكيت.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة صادمة عن الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

قصة شعر مختلفة .. رضوى الشربيني تلفت الأنظار بـ لوك جديد

تشبه العروس… ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ