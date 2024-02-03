أحدث جوال من سامسونج.. سعر ومواصفات جالاكسي إس 24 في السعودية

طرحت شركة سامسونج Samsung، سلسلتها الرائدة الجديدة Galaxy S24، للبيع بشكل رسمي في العديد من الأسواق العالمية، وذلك بعد أسبوعين من الإعلان عنها رسميا وبيعها ضمن طلبات الحجز المسبق، وخلال هذه المقالة سنستعرض مواصفات وسعر هاتف سامسونج جالاكسي إس 24.

مواصفات وسعر سامسونج جالاكسي إس 24

يتميز هاتف سامسونج جالاكسي إس 24، بشاشة بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، ونسبة العرض إلى الارتفاع 19.5: 9، ومحمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus 2.

ويتم تشغيل هاتف جالكسي إس 24، بواسطة معالج Exynos 2400 المصنع بدقة 4 نانومتر من سامسونج، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

ويحتوي هاتف جالكسي إس 24، على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل بواجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.

ويتمتع هاتف جالكسي إس 24، بكاميرا رئيسية (واسعة) بدقة 50 ميجابكسل، (تليفوتوغرافي) بدقة 10 ميجابكسل، (الكاميرا المقربة) بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف جالكسي إس 24

سعر سامسونج جالكسي إس 24

- يبلغ سعر هاتف جالكسي إس 24، في الولايات المتحدة حوالي 800 دولار (أي ما يعادل 24.718 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 8 + 128 جيجيابايت.

- وفي أوروبا يتوفر الإصدار بسعة 8 + 128 جيجيابايت، من هاتف جالكسي إس 24 مقابل سعر 900 يورو (أي ما يعادل 30.089 جنيها مصريا).

- المملكة المتحدة مقابل سعر 800 جنيه استرليني (أي ما يعادل 31.335 جنيها مصريا).

- ويبلغ سعر هاتف جالكسي إس 24، في كندا حوالي 1100 دولار كندي (أي ما يعادل 25.340 جنيها مصريا).

- وفي أستراليا يتوفر هاتف جالكسي إس 24، مقابل سعر 1400 دولار أسترالي (أي ما يعادل 28.421 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجيابايت.

- يبلغ سعر جالكسي إس 24 في السعودية، حوالي 3.549 ريالا سعوديا، للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.