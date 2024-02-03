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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تشارك مؤسسة "ازرع شجرة" حملة تشجير مدارس محافظة القاهرة

صدى البلد

شاركت وزارة البيئة مؤسسة " ازرع شجرة للتنميةالاجتماعية"،  ومدرسة حياة الدولية حملة تشجير  لزراعة 300 شجرة مثمرة في عدد من المدارس بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب المدارس.

يأتي ذلك فى اطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني 2024، وانطلاقا من المبادرة الرئاسية  "100 مليون شجرة" ،ومبادرة "مدرسة خضراء صديقة للبيئة".

وأعربت الدكتوره ياسمين فؤاد عن اعتزازها بتلك المبادرة، والتى تستهدف تجميل ونشر  فكرة البيئة الخضراء، ورفع الوعي البيئي،  مؤكدة على حرص الوزارة وفروعها الإقليمية بمحافظات مصر على تهيئة الوعي العام على الاعتياد على اعتبار الأشجار والمساحات الخضراء اسلوبا للحياة، وهذا ضمن سعي وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تعد زراعة الأشجار هي أسرع وأرخص طريقة لمواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية. مرحبة بالتعاون مع مثل هذه المبادرات وتبادل الخبرات والتجارب والامكانيات لتهيئة المناخ لتقبل ثقافة التشجير والحفاظ على استدامة الغطاء النباتي بالجمهورية.

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد ممثلي المجتمع المدني للمشاركة بفعاليات وأنشطة تستهدف التشجير في مناطق مختلفة بالمحافظات خاصة حول المدارس والميادين العامة وتحويل أماكن تراكمات القمامة إلى مسطحات خضراء لنشر فكر التشجير بين المواطنين وخاصة طلاب المدارس، مؤكدة على توفير وزارة البيئة الدعم الفني اللازم لتسهيل مشاركتهم.

وقد شاركت مدرسة حياة الدولية، فى حملة التشجير ايمانا  بأهمية أن يكون لكل منشأة تعليمية دور في خدمة الوطن والمجتمع و حماية البيئة داخل المدرسة يمتد ذلك الدور  لحماية البيئة خارج أسوار المدرسة من خلال تبني حملات مختلفة مثل تنظيف النيل وزراعة الأشجار بعدد من المناطق المختلفة في انحاء الجمهورية ، برعاية وتعاون وزارة البيئة وبموجب البروتوكول المتبع مع مؤسسة " ازرع شجرة".

كما قامت مؤسسة "أزرع شجرة للتنمية الاجتماعية" ايضا فى اطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني 2024  وبمشاركة عدد من الطلاب المتطوعين من الجامعات والمدارس بزراعة  500 شجرة مثمرة في عدد من المدارس الحكومية، وتنفيذ حملة  نظافة ودهان للبلدورات والارصفة واسوار المدارس  ورفع المخلفات من الشوارع ، بالاضافة الى تنفيذ حمله توعوية بقضايا البيئة وأهداف التنمية المستدامة وحث المواطنين على زراعة الأشجار .

جدير بالذكر ان مؤسسة ازرع شجرة احدى مؤسسات المجتمع  المدني وتسعي لنشر الوعي البيئي والحفاظ عليها ، وقد قامت المؤسسة بإنشاء مركز للوعي البيئي يستهدف تعليم الأطفال المهارات الإبداعية مثل تلوين الفخار، زالزراعة ، بالإضافة إلى تدريب الشباب والنساء على الزراعة على أسطح المنازل، وإعادة تدوير المخلفات العضوية لإنتاج السماد العضوى حتي يمكن تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا.

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