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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كأنهما توأم .. تعرف على شبيهة أنغام بعد ظهورهما معا

أنغام وابنة عمتها
أنغام وابنة عمتها

حظت صورة للفنانة أنغام، على تفاعل كبير على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورها مع سيدة تشبهها إلى حد كبير. 

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن هوية صاحبة الصورة التي ظهرت مع أنغام، وتبين أنها ابنة عمتها. 

أنغام وابنة عمتها

آخر حفلات أنغام

وأحيت مؤخرا أنغام حفلا غنائيا يوم 25 من شهر يناير الحالي على مسرح أبو بكر سالم بمشاركة المطرب تامر عاشور تحت عنوان حوار أنغام وتامر عاشور.

 قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما. 

وغنى تامر عاشور عدد من أعماله الشهيرة، من أبرزها أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح بعدما حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية. 

وشارك تامر عاشور بفقرة غنائية منفردة لعدد من أغنياته، فيما شارك مع أنغام في حفلة الدويتو بأغاني بموضوعات متشابهة قدمها كل منهما على حدى على طريقة السؤال والإجابة. 

 

وظهرت أنغام في حفل الدويتو بإطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان وردي اللون، والثانية بفستان بلون غامق بتفصيل كلاسيكي، وغنت عدد من أعمالها القديمة والجديدة منها “مبتعلمش، أكتبلك تعهد، سيدي وصالك، بتحبها ولا” وغيرهم. 

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