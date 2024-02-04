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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور وزيرة السياحة الإيطالية.. إقبال كبير على الجناح المصرى بمعرض ميلانو الدولي

بسام راضي يفتتح الجناح
بسام راضي يفتتح الجناح المصرى بمعرض ميلانو السياحى

افتتح بسام راضى سفير مصر في إيطاليا صباح اليوم بحضور وزيرة السياحة الإيطالية دانيلا سانتانشى الجناح المصري بالمعرض السنوى الدولى بمدينة ميلانو الايطالية الذى تنظمه الهيئة  المصرية العامة للتنشيط السياحي.

واكد بسام راضي ان معرض ميلانو يعتبر من اضخم المعارض السياحية على مستوى العالم ويتيح فرصة لتعريف السائح الإيطالي بالمنتجات السياحية والمقاصد السياحية المصرية وجاهزيتها الكاملة لاستضافة السائحين من جميع دول العالم.

واضاف بسام راضى أن المشاركة المصرية في المعرض هذا العام تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات الإيطاليين لعرض المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية التسويقية الخاصة بموسم السياحة الصيفى القادم أثر تأثر الموسم السياحى الحالى الشتوى بعد احداث المنطقة.

وأوضح بسام راضي أن السوق الإيطالي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، فضلا عن تعدد وتنوع المقاصد والتجارب السياحية المصرية التي يفضلها السائح الإيطالي ما بين السياحة الثقافية والشاطئية في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان ومرسي علم وشرم الشيخ ومرسي مطروح وسيوة و غيرها من المدن السياحية.

وشهد الجناح المصري المشارك في المعرض إقبالاً كبيراً من الزائرين ومن كبار منظمي الرحلات الإيطاليين وشركات الطيران الناقلة للسياحة الإيطالية إلى مصر، تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر خلال العام الحالى ٢٠٢٤. 

كما حضر الافتتاح السفيرة منال عبد الدايم قنصل مصر العام في ميلانو والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، وصلاح توفيق المدير الاقليمى لشركة مصر للطيران الممثلة بجناح خاص في المعرض حيث تقدم عروض متنوعة المزايا لراغبي السفر إلى مصر.

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