بسبب تعليق التمويل.. أونروا تحذر من توقف عملياتها بغزة بعد نهاية فبراير

قال كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنّ شاحنة محملة بالمساعدات كانت في انتظار دخول قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل البحرية الإسرائيلية، وفق ما صرح به مدير شؤون الوكالة في غزة عبر منصة "إكس".

وأضاف "أبو خلف"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أنّ هذا القصف لم يؤدِ إلى أي خسائر، متابعا: "لدينا سيولة مادية تكفي عملياتنا حتى نهاية شهر فبراير، لكن، بعد ذلك، إن استمرّ تعليق التمويل قد نضطر إلى اللجوء للسيناريو الأسوأ أو الكابوس بالنسبة لنا، وهو وقف عملياتنا في كل مناطق عملياتنا.

وتابع متحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": “قرار تعليق تمويل أونروا جاء بالنسبة لنا مفاجئا في سرعته وتوقيته وحيثياته، وهو قرار ينقصه الكثير من التعقل والتمهل”، متسائلا: "على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار بتلك السرعة الكبيرة؟".

