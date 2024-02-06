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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المدرب الوطني هو الحل.. قصواء الخلالي تهاجم اتحاد الكرة: «ارحموا الجماهير وكفاية فنكوش»

منتخب مصر لكرة القدم
منتخب مصر لكرة القدم - صورة أرشيفية

هاجمت الإعلامية قصواء الخلالي، مجلس إدارة اتحاد كرة القدم؛ بعد قرار الاستعانة بمدير فني جديد يقود المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلفا لروي فيتوريا الذي تمت إقالته.

وقالت قصواء الخلالي عبر برنامجها “في المساء مع قصواء” على قناة “سي بي سي”: إن بيان اتحاد الكرة الخاص برحيل فيتوريا والتعاقد مع مدرب أجنبي جديد، غريب وعجيب .

وأضافت قصواء الخلالي :"بأمارة إيه اتحاد الكرة يعلن رغبته في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد؟.. ولماذا يتم تجاهل المدرب الوطني في بيان اتحاد الكرة".

وأوضحت: "المدرب الوطني صاحب تاريخ حافل بالإنجازات مع منتخب مصر، وعلى رأسهم محمود الجوهري وحسن شحاتة".

وأكملت قصواء الخلالي: "على اتحاد الكرة إعادة حساباته، كفاية فنكوش فيتوريا اللي أصاب المصريين بالإحباط، على اتحاد الكرة توفير الدولارات، وغلق ملف تولي مدرب أجنبي، نمتلك مدربين وطنيين كبار لديهم القدرة على تدريب المنتخب".

قصواء الخلالي اتحاد الكرة الجماهير فيتوريا المدرب الوطني المنتخب

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