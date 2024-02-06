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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبدالهادي: وزير الرياضة واتحاد الكرة يجتمعان الآن مع حسام حسن

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن إجتماع وزير الرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة الآن مع حسام حسن عبر صفحته على فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :"عاجل.. وزير الرياضة ومجلس ادارة اتحاد الكرة يجتمعان الآن مع حسام حسن".

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يريد عودة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أؤيد فكرة الوزير في مفاوضات عودة كارلوس كيروش، فهو رجل صاحب فكر حتى لو اختلفنا معه في وقت سابق".

وأضاف: "هناك مفاوضات مع هيرفي رينار أيضا الذي يتولى تدريب منتخب فرنسا للسيدات، كما أن بعض أعضاء اتحاد الكرة عرضوا على جمال علام تولي ميكالي تدريب المنتخب الأول".

 

وأكمل: "كما تم عرض اسم الفرنسي ديسابر من ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب منتخب مصر".

وأكد أن كيروش هو الأفضل لتولي تدريب منتخب مصر، لأنه صاحب شخصية قوية وفكر مميز واكتشف العديد من العناصر البارزة التي أفادت المنتخب، ولم يكن محظوظًا معنا وخسرنا بطاقة الصعود للمونديال ونهائي الأمم بركلات الترجيح.

 

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